В течение недели российские войска во время атак на Украину применили более 3,3 тыс. средств воздушного нападения.

Об этом 15 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках на Украину за неделю

По словам Владимира Зеленского, для атак на Украину за неделю российские оккупанты применили 1 770 ударных дронов, более 1 530 корректируемых авиационных бомб (КАБов) и 86 ракет, в частности более 20 баллистических.

— Каждая из таких ракет содержит по меньшей мере 60 иностранных компонентов, поставляемых в Россию в обход санкций, — отмечает глава государства.

Схемы таких поставок, продолжает президент Украины, известны, и их следует ликвидировать.

— Если у мира не хватает средств противовоздушной обороны закрыть небо от баллистики в Европе и на Ближнем Востоке одновременно, должны забрать у россиян возможность собирать ракеты на их заводах, — считает Владимир Зеленский.

Пользуясь случаем, глава Украины поблагодарил всех, кто продолжает санкционную работу по защите жизни.

Over the past week alone, the Russians struck Ukraine with 1,770 attack drones, more than 1,530 guided aerial bombs, and 86 missiles, including more than 20 ballistic ones. Each of these missiles contains at least 60 foreign components supplied to Russia in circumvention of… pic.twitter.com/Ya0Mio51e7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 481-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Силы обороны Юга Украины

