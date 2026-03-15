Упродовж тижня російські війська під час атак на Україну застосували понад 3,3 тис. засобів повітряного нападу.

Про це 15 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну за тиждень

За словами Володимира Зеленського, для атак на Україну за тиждень російські окупанти застосували 1 770 ударних дронів, понад 1 530 керованих авіаційних бомб (КАБів) та 86 ракет, зокрема понад 20 балістичних.

— Кожна з таких ракет містить щонайменше 60 іноземних компонентів, що постачаються до Росії в обхід санкцій, — наголошує глава держави.

Схеми таких постачань, продовжує президент України, відомі, і їх потрібно ліквідовувати.

— Якщо у світу не вистачає засобів протиповітряної оборони закрити небо від балістики у Європі та на Близькому Сході одночасно, маємо забрати в росіян можливість збирати ракети на їхніх заводах, — вважає Володимир Зеленський.

Принагідно очільник України подякував усім, хто продовжує санкційну роботу для захисту життя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 481-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Нічна атака на Україну: РФ застосувала 97 дронів, кілька БпЛА ще в повітрі
Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Фото: Сили оборони Півдня України

