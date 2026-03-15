Во время ночной атаки на Украину армия РФ применила около сотни беспилотников.

Об этом утром 15 марта сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину началась еще в 18:00 14 марта.

Сейчас смотрят

С того времени российские войска запустили 97 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов из районов Брянска, Орла, Курска, Миллерово, а также Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Около 70 из примененных врагом дронов составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 15 марта противовоздушная оборона сбила/приглушила 90 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание пяти ударных БпЛА на пяти локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на двух локациях.

Атака на Украину продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 481-е сутки.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.