Ночная атака на Украину: РФ применила 97 дронов, несколько БпЛА еще в воздухе
Во время ночной атаки на Украину армия РФ применила около сотни беспилотников.
Об этом утром 15 марта сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась еще в 18:00 14 марта.
С того времени российские войска запустили 97 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов из районов Брянска, Орла, Курска, Миллерово, а также Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Около 70 из примененных врагом дронов составляли Шахеды.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 15 марта противовоздушная оборона сбила/приглушила 90 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание пяти ударных БпЛА на пяти локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на двух локациях.
Атака на Украину продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 481-е сутки.
