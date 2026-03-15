Взрывы в Запорожье: повреждены дома, есть пострадавшие
В Запорожье поздно вечером 15 марта раздались взрывы.
РФ атакует Запорожье поздно вечером 15 марта.
Повреждены жилые дома, произошел пожар, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Предварительно есть пострадавшие.
Позже Федоров сообщил о повторных взрывах в Запорожье.
В настоящее время количество пострадавших и их состояние неизвестно. О масштабах разрушений информации пока нет.
Напомним, что в субботу, 14 марта, в результате российской атаки на Запорожье вспыхнул пожар, повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры и автомобили. Из-за обстрела РФ погиб мужчина, 19 человек пострадали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1480-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.