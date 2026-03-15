Взрывы в Запорожье 15 марта: что известно

РФ атакует Запорожье поздно вечером 15 марта.

Повреждены жилые дома, произошел пожар, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Сейчас смотрят

Предварительно есть пострадавшие.

Позже Федоров сообщил о повторных взрывах в Запорожье.

В настоящее время количество пострадавших и их состояние неизвестно. О масштабах разрушений информации пока нет.

Напомним, что в субботу, 14 марта, в результате российской атаки на Запорожье вспыхнул пожар, повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры и автомобили. Из-за обстрела РФ погиб мужчина, 19 человек пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1480-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.