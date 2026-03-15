Вибухи у Запоріжжі: пошкоджені будинки, є постраждалі
У Запоріжжі пізно ввечері 15 березня пролунали вибухи.
Вибухи у Запоріжжі 15 березня: що відомо
РФ атакує Запоріжжя пізно ввечері 15 березня.
Пошкоджені житлові будинки, сталася пожежа, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Попередньо, є постраждалі.
Згодом Федоров повідомив про повторні вибухи у Запоріжжі.
Наразі кількість постраждалих та їх стан не відомо. Про масштаби руйнувань також інформації поки що немає.
Нагадаємо, що у суботу, 14 березн внаслідок російської атаки на Запоріжжя спалахнула пожежа, пошкоджені 12 багаповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автомобілі. Через обстріл РФ загинув чоловік, 19 осіб постраждало.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 481-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.