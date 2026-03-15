У Запоріжжі пізно ввечері 15 березня пролунали вибухи.

Вибухи у Запоріжжі 15 березня: що відомо

РФ атакує Запоріжжя пізно ввечері 15 березня.

Пошкоджені житлові будинки, сталася пожежа, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Попередньо, є постраждалі.

Згодом Федоров повідомив про повторні вибухи у Запоріжжі.

Наразі кількість постраждалих та їх стан не відомо. Про масштаби руйнувань також інформації поки що немає.

Нагадаємо, що у суботу, 14 березн внаслідок російської атаки на Запоріжжя спалахнула пожежа, пошкоджені 12 багаповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автомобілі. Через обстріл РФ загинув чоловік, 19 осіб постраждало.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 481-шу добу.

