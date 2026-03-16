В Киеве прогремела серия взрывов, город под атакой дронов
Взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 16 марта: что известно
Перед взрывами в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в направлении столицы.
Как сообщают жители Киева, в небе над столицей заметили более 10 ударных беспилотников.
По словам городского головы, сейчас в столице работают силы ПВО.
В частности, противовоздушная оборона задействована в Оболонском районе города.
Позже в Киевской городской военной администрации (КГГА) сообщили, что в центре столицы упали обломки вражеского БпЛА.
Кроме того, сейчас в Киеве объявлено о ракетной угрозе.
Жителей Киева призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Информация о возможных последствиях атаки пока уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1482-е сутки.
