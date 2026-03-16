Взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Перед взрывами в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Сейчас смотрят

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в направлении столицы.

Как сообщают жители Киева, в небе над столицей заметили более 10 ударных беспилотников.

По словам городского головы, сейчас в столице работают силы ПВО.

В частности, противовоздушная оборона задействована в Оболонском районе города.

Позже в Киевской городской военной администрации (КГГА) сообщили, что в центре столицы упали обломки вражеского БпЛА.

Кроме того, сейчас в Киеве объявлено о ракетной угрозе.

Жителей Киева призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Информация о возможных последствиях атаки пока уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1482-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.