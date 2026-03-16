У Києві пролунала серія вибухів, місто під атакою дронів
Вибухи в Києві пролунали під час повітряної тривоги.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 16 березня: що відомо
Перед вибухами у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів у напрямку столиці.
Як повідомляють мешканці Києва, у небі над столицею помітили більше ніж 10 ударних безпілотників.
За словами міського голови, наразі у столиці працюють сили ППО.
Зокрема, протиповітряна оборона задіяна в Оболонському районі міста.
Мешканців Києва закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Інформація про можливі наслідки атаки наразі уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 482-гу добу.
