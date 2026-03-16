Вибухи в Києві пролунали під час повітряної тривоги.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 16 березня: що відомо

Перед вибухами у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів у напрямку столиці.

Як повідомляють мешканці Києва, у небі над столицею помітили більше ніж 10 ударних безпілотників.

За словами міського голови, наразі у столиці працюють сили ППО.

Зокрема, протиповітряна оборона задіяна в Оболонському районі міста.

Мешканців Києва закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Інформація про можливі наслідки атаки наразі уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 482-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

