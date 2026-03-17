Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 178 беспилотников.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась в 18:00 16 марта.

Российские оккупанты запустили 178 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов из районов Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Около 110 из примененных врагом дронов составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:00 17 марта сбили/приглушили 154 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на двух локациях.

Атака на Украину продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 483-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

