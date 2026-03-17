Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася о 18:00 16 березня.

Російські окупанти запустили 178 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів із районів Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 110 із застосованих ворогом дронів становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 17 березня збили/приглушили 154 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на двох локаціях.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 483-тю добу.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

