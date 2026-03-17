Взрывы в Запорожье 17 марта: что известно

Ранним утром во вторник Россия нанесла удар по Запорожью, запустив дроны и скоростные цели. На данный момент известно о 8 пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

– Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились работники. Шесть сотрудников получили контузию. Состояние еще двух человек медики оценивают как средней тяжести, – заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Впоследствии Федоров в эфире телемарафона сообщил, что РФ попала двумя снарядами по территории города, в результате чего пострадал логистический хаб одной из служб доставки, а в нескольких многоэтажках выбиты окна.

Со своей он сообщил, что есть угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области.

Также Воздушные силы ВСУ информировали, что с юга курсом на Запорожье летят БпЛА.

— Россияне нанесли удар по Запорожью. Атака продолжается. Берегите себя и своих близких, – написал Федоров в Telegram.

Напомним, что поздно вечером 15 марта в Запорожье прогремели взрывы, были повреждены дома, также пострадали люди.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1483-е сутки.

Фото: Иван Федоров

