В ночь на 18 марта российские войска дважды атаковали Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщили Краматорский городской совет и Донецкая областная прокуратура.

Атака на Краматорск 18 марта: что известно

По данным горсовета, российские войска совершили атаку на Краматорск с использованием двух ФАБ-250.

Сейчас смотрят

Под обстрел попали частный сектор и многоэтажки в спальном районе. Повреждены два многоквартирных дома, 26 частных домов и три автомобиля.

В результате атаки на Краматорск ранения получили пять женщин и один мужчина в возрасте от 30 до 72 лет, а также мальчики 5 и 14 лет.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, резаные раны, ушибы и контузию. Всем оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Самого младшего ребенка госпитализировали в реанимацию для наблюдения.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебные расследования по фактам военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры документируют последствия российской атаки и собирают доказательства очередного обстрела гражданской инфраструктуры.

Окончательные последствия обстрела и тип вооружения, которым россияне атаковали Краматорск, еще устанавливают.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1484-е сутки.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.