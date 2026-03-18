РФ сбросила на Краматорск 2 бомбы ФАБ-250: ряд повреждений, среди раненых — дети
В ночь на 18 марта российские войска дважды атаковали Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщили Краматорский городской совет и Донецкая областная прокуратура.
Атака на Краматорск 18 марта: что известно
По данным горсовета, российские войска совершили атаку на Краматорск с использованием двух ФАБ-250.
Под обстрел попали частный сектор и многоэтажки в спальном районе. Повреждены два многоквартирных дома, 26 частных домов и три автомобиля.
В результате атаки на Краматорск ранения получили пять женщин и один мужчина в возрасте от 30 до 72 лет, а также мальчики 5 и 14 лет.
У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, резаные раны, ушибы и контузию. Всем оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Самого младшего ребенка госпитализировали в реанимацию для наблюдения.
Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебные расследования по фактам военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Прокуроры документируют последствия российской атаки и собирают доказательства очередного обстрела гражданской инфраструктуры.
Окончательные последствия обстрела и тип вооружения, которым россияне атаковали Краматорск, еще устанавливают.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1484-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Донецкая областная прокуратура