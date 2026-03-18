18 марта российские войска атаковали Золочев Харьковской области, Краматорск Донецкой области, а также били по Одесчине, Николаевщине, Днепропетровщине и Черниговщине.

Среди пострадавших есть дети, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, склады и энергетические объекты.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил об “очень плохом предчувствии” относительно влияния ситуации на Ближнем Востоке на войну в Украине и мирные переговоры.

США нанесли удар по ракетным позициям Ирана вблизи Ормузского пролива.

В то время Румыния снова поднимала F-16 из-за беспилотника у границы Украины.

О главных событиях ночи и утра 18 марта — читайте в материале Фактов ICTV.

Атака на Харьковскую область

Атака на Одесскую область

Удар по Николаевской области

Обстрелы Днепропетровщины

Авиаудары по Краматорску

Удары по Черниговской области

Заявление Зеленского о мирных переговорах

Удар США по Ирану

Встреча Зеленского и Рютте

Убийство украинки в Германии

Атака на Харьковскую область

Ночью российские войска атаковали беспилотником жилой сектор поселка Золочев Богодуховского района Харьковской области.

В результате удара возник пожар — горели конструктивные элементы двух разрушенных частных домов на площади 180 кв. м.

По предварительным данным, пострадали пять человек: женщины 39, 45 и 56 лет, а также мужчины 56 и 63 лет.

В ГСЧС отметили, что спасатели работали на месте, несмотря на угрозу повторных вражеских обстрелов. Информация о состоянии пострадавших и окончательных последствиях атаки уточняется.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне обстреливали Харьков, а также населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Против гражданского населения оккупанты применяли беспилотники различных типов и управляемую авиацию.

В частности, в Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА в крышу складского помещения.

По словам городского головы Игоря Терехова, в городе горело складское здание, обошлось без пострадавших.

В Изюмском районе, в Волохово-Ярском старостинском округе, в результате попадания вражеского БпЛА в складские помещения сельскохозяйственного предприятия загорелся склад с семенами.

По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работали подразделения ГСЧС.

Также в поселке Слатино ранения получил гражданский мужчина.

В Чугуевском районе в результате удара управляемой авиабомбы повреждены дома, придомовые и хозяйственные постройки, а также гараж. Пострадали две женщины.

В городе Змиев ударом беспилотника повреждена железнодорожная инфраструктура.

Атака на Одесскую область

Ночью 18 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара подвергся разрушениям объект критической инфраструктуры.

После попадания на месте возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В Одесской ОГА уточнили, что была повреждена часть оборудования объекта критической инфраструктуры. Сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки.

В ГСЧС отметили, что работу пожарных осложняли повторные сигналы воздушной тревоги. Несмотря на это, пожар удалось быстро потушить.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Между тем в Румынии вечером 17 марта системы наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировали сигнал беспилотника вблизи воздушного пространства страны на севере уезда Тулча, примерно в 20 км от украинского Вилково в Одесской области.

Для контроля ситуации в 19:22 в воздух подняли два истребителя F-16. В Минобороны Румынии заявили, что силы ПВО находились в состоянии готовности.

Удар по Николаевской области

На Николаевщине враг в течение суток атаковал FPV-дроном Очаковскую общину, а уже утром 18 марта, предварительно из РСЗО, ударил по Куцурубской общине.

Пострадавших в результате этих обстрелов нет.

Также ночью область атаковали БПЛА типа Shahed 131/136.

В Первомайском районе в результате атаки и падения обломков повреждена хозяйственная постройка частного дома и воздушная линия электропередач. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Обстрелы Днепропетровщины

Как отметил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, в ночь на 18 марта враг более 10 раз атаковал два района региона артиллерией и беспилотниками.

На Никопольщине под вражескими ударами были сам Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.

На Синельниковщине россияне попали по Межевской и Васильковской громадам. В результате атак горели частный дом и хозяйственные постройки.

Авиаудары по Краматорску

Вечером 17 марта, в период с 22:20 до 22:46, российские войска дважды атаковали Краматорск.

По данным городской военной администрации, оккупанты применили две ФАБ-250, ударив по частному сектору и спальному району многоэтажек.

В результате обстрела ранения получили восемь жителей, среди них — двое детей.

По данным прокуратуры, телесные повреждения получили пятеро женщин, мужчина в возрасте от 30 до 72 лет, а также мальчики 5 и 14 лет.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, резаные раны, ушибы и контузию. Самого младшего ребенка госпитализировали в реанимацию под наблюдение медиков.

Повреждены две многоэтажки, 26 частных домов и три автомобиля.

В городской военной администрации также отмечали, что в целом повреждены по меньшей мере три десятка частных домов и две многоэтажки.

Окончательные последствия вражеского террора устанавливаются.

Удары по Черниговщине

В течение минувших суток враг нанес по Черниговщине 38 ударов, прозвучало 48 взрывов. Россияне применяли ударные беспилотники, артиллерию, а больше всего — FPV-дроны.

Несколько ударов пришлись по Городнянской общине. Там повреждено двухэтажное административное здание и энергообъект.

Ночью беспилотник попал по жилому дому в одном из сел Сновской громады. Был поврежден трактор, загорелись дом и сухая трава.

В другом селе из-за ударов FPV-дронами занялись хозяйственные постройки. 19-летнего парня госпитализировали с осколочным ранением.

Также ночью и утром россияне беспилотниками ударили по транспортной инфраструктуре в Менской общине. Пострадал 37-летний машинист из Сумской области.

Его уже прооперировали, сейчас он находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Заявление Зеленского о мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет очень плохое предчувствие относительно влияния конфликта на Ближнем Востоке на ход войны в Украине и мирные переговоры.

По словам главы государства, фокус внимания США сейчас больше сосредоточен на событиях в регионе Ближнего Востока, чем на войне в Украине.

Поэтому дипломатические процессы и трехсторонние переговоры регулярно откладываются, хотя переговорные группы продолжают ежедневную коммуникацию.

Президент также отметил, что США предложили провести переговоры по Украине на своей территории из-за ситуации с безопасностью.

Украина согласилась на этот формат, однако российская сторона выступила против проведения встречи в США.

Удар США по Ирану

Американские военные нанесли удар по укрепленным ракетным позициям Ирана вблизи Ормузского пролива, которые, по данным CENTCOM, использовались для размещения противокорабельных крылатых ракет.

По данным американского командования, силы США применили тяжелые боеприпасы, в том числе несколько 5000-фунтовых бомб глубокого проникновения.

В Вашингтоне заявили, что эти ракетные системы представляли угрозу для международного судоходства в проливе.

Ормузский пролив остается стратегическим маршрутом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому любая эскалация в этом районе может сказаться на глобальной безопасности и энергетических рынках.

Встреча Зеленского и Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам главы государства, стороны прежде всего обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и защиту людей от российских атак.

Зеленский поблагодарил за программу PURL, благодаря которой Украина может покупать в США ракеты для систем Patriot.

Также стороны говорили о привлечении новых стран к этой инициативе и увеличении объемов взносов.

Отдельно Зеленский и Рютте обсудили ситуацию вокруг Ирана и ее влияние на Украину и Европу.

Убийство украинки в Германии

В немецком Мангейме нашли мертвой 19-летнюю украинскую беженку. По данным следствия, девушку могли убить на почве ревности.

Следователи установили, что убийство произошло 11 марта после полуночи возле перекрестка в лесу Кеферталер.

По версии правоохранителей, перед этим парень встретился с девушкой для прогулки, а затем напал на нее и жестоко избил.

Позже полиция задержала 17-летнего сирийца, которого подозревают в нападении. Известно, что ранее между ним и погибшей уже возникали конфликты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1484-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

