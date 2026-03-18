Уночі проти 18 березня російські війська двічі атакували Краматорськ Донецької області.

Про це повідомили Краматорська міська рада та Донецька обласна прокуратура.

Атака на Краматорськ 18 березня: що відомо

За даними міськради, російські війська здійснили атаку на Краматорськ із використанням двох ФАБ-250.

Під обстріл потрапили приватний сектор та багатоповерхівки у спальному районі. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків та три автомобілі.

Унаслідок атаки на Краматорськ поранення дістали п’ятеро жінок та один чоловік віком від 30 до 72 років, а також хлопчики 5 і 14 років.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, різані рани, забої та контузію. Усім надають кваліфіковану медичну допомогу.

Наймолодшу дитину госпіталізували до реанімації для спостереження.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори документують наслідки російської атаки та збирають докази чергового обстрілу цивільної інфраструктури.

Остаточні наслідки обстрілу та тип озброєння, яким росіяни атакували Краматорськ, ще встановлюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 484-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Пов'язані теми:

