Ночью 18 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 18 марта: что известно

По данным спасателей, в результате ночной атаки на Одесскую область подвергся разрушениям объект критической инфраструктуры.

Сейчас смотрят

После попадания на месте возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В Одесской ОВА уточнили, что в результате удара по объекту критической инфраструктуры была повреждена часть оборудования.

Сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки.

В ГСЧС отметили, что работу пожарных осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Несмотря на это, пожар удалось быстро потушить.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки на Одесскую область 18 марта нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.