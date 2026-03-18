Атака на Одесскую область: вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры
Ночью 18 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины и начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По данным спасателей, в результате ночной атаки на Одесскую область подвергся разрушениям объект критической инфраструктуры.
После попадания на месте возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
В Одесской ОВА уточнили, что в результате удара по объекту критической инфраструктуры была повреждена часть оборудования.
Сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки.
В ГСЧС отметили, что работу пожарных осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.
Несмотря на это, пожар удалось быстро потушить.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки на Одесскую область 18 марта нет.
