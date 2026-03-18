Уночі 18 березня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомили у ДСНС України та начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 18 березня: що відомо

За даними рятувальників, унаслідок нічної атаки на Одеську область зазнав руйнувань об’єкт критичної інфраструктури.

Після влучання на місці виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

В Одеській ОВА уточнили, що внаслідок удару по об’єкту критичної інфраструктури було пошкоджено частину обладнання.

Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки.

У ДСНС зазначили, що роботу вогнеборців ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Попри це, пожежу вдалося швидко загасити.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих внаслідок атаки на Одеську область 18 березня немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 484-ту добу.

Фото : ДСНС

