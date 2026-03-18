Атака на Одеську область: спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури
Уночі 18 березня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками.
Про це повідомили у ДСНС України та начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Атака на Одеську область 18 березня: що відомо
За даними рятувальників, унаслідок нічної атаки на Одеську область зазнав руйнувань об’єкт критичної інфраструктури.
Після влучання на місці виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
В Одеській ОВА уточнили, що внаслідок удару по об’єкту критичної інфраструктури було пошкоджено частину обладнання.
Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки.
У ДСНС зазначили, що роботу вогнеборців ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.
Попри це, пожежу вдалося швидко загасити.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих внаслідок атаки на Одеську область 18 березня немає.
