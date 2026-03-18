Атака на Золочев: от удара дрона горели два дома, есть пострадавшие
В ночь на 18 марта враг атаковал Золочев Богодуховского района Харьковской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Атака на Золочев 18 марта: что известно
По данным спасателей, ночью российские войска совершили атаку на Золочев, нанеся удар беспилотником по жилому сектору поселка.
В результате попадания возник пожар. Горели конструктивные элементы двух разрушенных частных жилых домов на площади 180 кв. м.
В ГСЧС отметили, что спасатели работали на месте происшествия, несмотря на угрозу повторных вражеских обстрелов.
По предварительным данным, в результате атаки на Золочев 18 марта пострадали пять человек.
Информация о состоянии пострадавших и окончательных последствий удара уточняется.
