В ночь на 18 марта враг атаковал Золочев Богодуховского района Харьковской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Атака на Золочев 18 марта: что известно

По данным спасателей, ночью российские войска совершили атаку на Золочев, нанеся удар беспилотником по жилому сектору поселка.

В результате попадания возник пожар. Горели конструктивные элементы двух разрушенных частных жилых домов на площади 180 кв. м.

В ГСЧС отметили, что спасатели работали на месте происшествия, несмотря на угрозу повторных вражеских обстрелов.

По предварительным данным, в результате атаки на Золочев 18 марта пострадали пять человек.

Информация о состоянии пострадавших и окончательных последствий удара уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.

Фото : ДСНС

