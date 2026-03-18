Уночі проти 18 березня ворог атакував Золочів Богодухівського району на Харківщині ударними безпілотниками.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Атака на Золочів 18 березня: що відомо

За даними рятувальників, уночі російські війська здійснили атаку на Золочів, завдавши удару безпілотником по житловому сектору селища.

Зараз дивляться

Унаслідок влучання виникла пожежа. Горіли конструктивні елементи двох зруйнованих приватних житлових будинків на площі 180 кв. м.

У ДСНС зазначили, що рятувальники працювали на місці події, попри загрозу повторних ворожих обстрілів.

За попередніми даними, внаслідок атаки на Золочів 18 березня постраждали п’ятеро людей.

Інформація щодо стану постраждалих та остаточних наслідків удару уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 484-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.