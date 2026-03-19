Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 133 беспилотника.

Об этом 19 марта сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, отмечают защитники неба, началась еще в 18:00 18 марта и продолжается до сих пор.

Враг запустил 133 ударных беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов из районов российских Орла, Шаталово, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Около 70 из применяемых РФ БпЛА составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины на 08:00 19 марта сбили/приглушили 109 дронов на Севере, Юге, Западе и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на семи локациях.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 485-е сутки.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

