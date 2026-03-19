Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 133 безпілотники.

Про це 19 березня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, зазначають оборонці неба, почалася ще о 18:00 18 березня і триває досі.

Зараз дивляться

Ворог запустив 133 ударних безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів із районів російських Орла, Шаталово, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 70 із застосованих РФ БпЛА становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 19 березня збили/приглушили 109 дронів на Ппівночі, Півдні, Заході та Сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на семи локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 485-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.