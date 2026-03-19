Взрывы в Запорожье: город частично без света, тяжело ранен человек
Один человек получил ранения и тысячи абонентов остались без света после взрывов в Запорожье сегодня утром, 18 марта.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 19 марта: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении города.
Впоследствии начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские войска атакуют инфраструктуру областного центра.
По его словам, из-за вражеского удара было обесточено более 38 тыс. бытовых и еще около 2 тыс. юридических абонентов.
Для обеспечения бесперебойной работы объекты перевели на резервные источники питания.
За 20 минут электроснабжение удалось возобновить уже для более 83% абонентов.
По состоянию на 08:21 без света остаются 6 265 бытовых и 305 юридических потребителей.
После взрывов в Запорожье 19 марта один человек находится в тяжелом состоянии.
Больше информации о последствиях атаки, возможных разрушениях и пострадавших уточняют.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 485-е сутки.
