Один человек получил ранения и тысячи абонентов остались без света после взрывов в Запорожье сегодня утром, 18 марта.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 19 марта: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении города.

Впоследствии начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские войска атакуют инфраструктуру областного центра.

По его словам, из-за вражеского удара было обесточено более 38 тыс. бытовых и еще около 2 тыс. юридических абонентов.

Для обеспечения бесперебойной работы объекты перевели на резервные источники питания.

За 20 минут электроснабжение удалось возобновить уже для более 83% абонентов.

По состоянию на 08:21 без света остаются 6 265 бытовых и 305 юридических потребителей.

После взрывов в Запорожье 19 марта один человек находится в тяжелом состоянии.

Больше информации о последствиях атаки, возможных разрушениях и пострадавших уточняют.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 485-е сутки.

