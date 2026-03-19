Одна людина дістала поранення та тисячі абонентів залишилися без світла після вибухів у Запоріжжі сьогодні вранці, 18 березня.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Перед тим, як пролунали вибухи у Запоріжжі, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА в напрямку міста.

Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські війська атакують інфраструктуру обласного центру.

За його словами, через ворожий удар було знеструмлено понад 38 тис. побутових та ще близько 2 тис. юридичних абонентів.

Для забезпечення безперебійної роботи об’єкти перевели на резервні джерела живлення.

За 20 хвилин електропостачання вдалося відновити вже для понад 83% абонентів.

Станом на 08:21 без світла залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів.

Після вибухів у Запоріжжі 19 березня одна людина перебуває у важкому стані.

Більше інформації щодо наслідків атаки, можливих руйнувань та постраждалих уточнюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 485-ту добу.

