Ночью российские оккупанты атаковали Запорожский район. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ночная атака на Запорожский район: что известно

Враг нанес по Запорожскому району два удара: разрушены частные дома.

По словам Ивана Федорова, в результате вражеской атаки погибла 30-летняя женщина. Ранения получили 48-летний мужчина и 10-летний мальчик.

Ночью РФ атаковала область управляемыми авиабомбами, ударными дронами и ракетами, в том числе баллистическими.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 864 удара по 40 населенным пунктам Запорожской области.

Враг нанес 19 авиаударов по Малокатериновке, Веселянке, Любицкому, Юрковке, Терсянке, Любимовке, Гуляйпольскому, Воздвижке, Новоселовке, Степногорску, Приморскому, Зализничному, Копаням, Верхней Терсе.

Три человека погибли, четверо — ранены, в том числе один ребенок, в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.

Напомним, что взрывы в Запорожье прогремели утром 16 марта во время атаки вражеских беспилотников на город. В результате удара без света остались более 7 500 абонентов. Пострадали три человека.

14 марта россияне атаковали Запорожье авиационными бомбами. В результате атаки на Запорожье вспыхнул пожар, повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры. Тогда погиб один человек, еще 19 человек пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 486-е сутки.

