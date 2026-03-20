Вночі російські окупанти атакували Запорізький район. На жаль, є жертва та поранені.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нічна атака на Запорізький район: що відомо

Ворог завдав по Запорізькому району два удари: зруйновані приватні будинки.

За словами Івана Федорова, внаслідок ворожої атаки загинула 30-річна жінка. Поранення дістали 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик.

Вночі РФ атакувала область керованими авіабомбами, ударними дронами та ракетами, зокрема балістичними.

Минулої доби окупанти завдали 864 удари по 40 населених пунктах Запорізької області.

Ворог завдав 19 авіаударів по Малокатеринівці, Веселянці, Любицькому, Юрківці, Терсянці, Любимівці, Гуляйпільському, Воздвижівці, Новоселівці, Степногірську, Приморському, Залізничному, Копанях, Верхній Терсі.

Три людини загинули, чотири — поранені, зокрема одна дитина, внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони.

Нагадаємо, що вибухи у Запоріжжі прогриміли зранку 16 березня під час атаки ворожих безпілотників на місто. Внаслідок удару без світла залишилось понад 7 500 абонентів. Постраждали троє людей.

14 березня росіяни атакували Запоріжжя авіаційними бомбами. Внаслідок атаки на Запоріжжя спалахнула пожежа, пошкоджені 12 багаповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури. Тоді загинула людина, ще 19 людей постраждало.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 486-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

