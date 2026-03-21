Атака дронів на Запоріжжя: зруйновано будинок, є жертви, серед поранених — діти
Вранці ворог атакував Запоріжжя. На жаль, загинули двоє людей, серед поранених — діти.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Атака на Запоріжжя 21 березня: що відомо
Перед вибухами у Запоріжжі військові Повітряних сил попереджали про загрозу ворожих ударних дронів.
За словами Івана Федорова, російський безпілотник зруйнував приватний житловий будинок. Загинули 42-річний чоловік та 39-річна жінка, двоє дівчат — 15 та 11 років — дістали травми. За інформацією від медиків, життю дітей нічого не загрожує.
Також вибуховою хвилею пошкоджено автомобілі та житлові будинки, розташовані поруч.
Внаслідок удару пошкоджено промисловий обʼєкт та травмовано працівника, який у цей момент був на роботі.
Пізніше Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести осіб: до медиків звернувся ще один чоловік та двоє жінок. Усім надають допомогу.
За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Зранку 16 березня під час атаки російських безпілотників на Запоріжжя на одному з об’єктів інфраструктури виникла пожежа. Також унаслідок атаки було знеструмлено понад 7 500 абонентів. Постраждало троє людей.
Фото: Запорізька обласна прокуратура