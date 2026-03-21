После российской атаки на энергетическую инфраструктуру 21 марта перебои с электроснабжением фиксируются в городе Славутич Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Отключение света в Славутиче: что известно

По словам главы Киевской ОВА Николая Калашника, почти 21 тысяча жителей города Славутич Киевской области остаются без света после вражеской атаки 21 марта.

— В результате утренней атаки временно без централизованного электроснабжения остался Славутич, – отметил Николай Калашник.

В настоящее время объекты критической инфраструктуры города переведены на резервное питание.

Жители Славутича обеспечены теплом и водоснабжением. Заведения социальной сферы работают от генераторов и аккумуляторов. По словам Калашника, в городе стабильная связь и интернет.

Также в Славутиче функционируют пункты несокрушимости.

Напомним, перебои со светом после ночной атаки РФ на Украину фиксируются в Черниговской и Николаевской областях.

