После атаки РФ в Славутиче без света осталось около 21 тыс. жителей
После российской атаки на энергетическую инфраструктуру 21 марта перебои с электроснабжением фиксируются в городе Славутич Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Отключение света в Славутиче: что известно
По словам главы Киевской ОВА Николая Калашника, почти 21 тысяча жителей города Славутич Киевской области остаются без света после вражеской атаки 21 марта.
— В результате утренней атаки временно без централизованного электроснабжения остался Славутич, – отметил Николай Калашник.
В настоящее время объекты критической инфраструктуры города переведены на резервное питание.
Жители Славутича обеспечены теплом и водоснабжением. Заведения социальной сферы работают от генераторов и аккумуляторов. По словам Калашника, в городе стабильная связь и интернет.
Также в Славутиче функционируют пункты несокрушимости.
Напомним, перебои со светом после ночной атаки РФ на Украину фиксируются в Черниговской и Николаевской областях.