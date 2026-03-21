Уночі ворог атакував Миколаївську область ударними дронами типу Shahed 131/136.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Атака на Миколаївський район 21 березня: що відомо

Під ударом ворога була енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки без електроенергії лишилася частина населених пунктів Миколаївського району.

Зараз дивляться

Згодом всіх споживачів заживлено. На щастя, постраждалих немає.

Загалом, на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, що 14 березня Росія атакувала два райони Миколаївської області. Унаслідок ворожого удару зафіксовано пошкодження на території промислового об’єкта в Баштанському районі області. Також пошкоджено три вантажні автомобілі. На щастя, ніхто не постраждав.

4 березня пролунали потужні вибухи у Миколаєві. Внаслідок удару Шахеда пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури, там спалахнула пожежа. Легкі поранення дістав чоловік, якого госпіталізували до лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 487-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.