Після російської атаки на енергентичну інфраструктуру 21 березня перебої з електропостачанням фіксуються у місті Славутич Київської області.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Відключення світла у Славутичі: що відомо

За словами очільника Київської ОВА Миколи Калашника, майже 21 тисяча жителів міста Славутич Київської області залишаються без світла після ворожої атаки 21 березня.

Зараз дивляться

— Унаслідок ранкової атаки тимчасово без централізованого електропостачання залишився Славутич, – зазначив Микола Калашник.

Наразі об’єкти критичної інфраструктури міста переведені на резервне живлення.

Жителі Славутича забезпечені тепло- та водопостачанням. Заклади соціальної сфери працюють від генераторів та акумуляторім. За словами Калашника, у місті стабільний зв’язок та інтернет.

Також у Славутичі функціонують пункти незламності.

Нагадаємо, перебої зі світлом після нічної атаки РФ на Україну наразі фіксуються у Чернігівській та Миколаївській областях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.