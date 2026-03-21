Після атаки РФ у Славутичі без світла залишилися близько 21 тис. жителів
Після російської атаки на енергентичну інфраструктуру 21 березня перебої з електропостачанням фіксуються у місті Славутич Київської області.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Відключення світла у Славутичі: що відомо
За словами очільника Київської ОВА Миколи Калашника, майже 21 тисяча жителів міста Славутич Київської області залишаються без світла після ворожої атаки 21 березня.
— Унаслідок ранкової атаки тимчасово без централізованого електропостачання залишився Славутич, – зазначив Микола Калашник.
Наразі об’єкти критичної інфраструктури міста переведені на резервне живлення.
Жителі Славутича забезпечені тепло- та водопостачанням. Заклади соціальної сфери працюють від генераторів та акумуляторім. За словами Калашника, у місті стабільний зв’язок та інтернет.
Також у Славутичі функціонують пункти незламності.
Нагадаємо, перебої зі світлом після нічної атаки РФ на Україну наразі фіксуються у Чернігівській та Миколаївській областях.