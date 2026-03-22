Марта Бондаренко, редактор ленты
Ночью РФ атаковала Бровары: повреждены три предприятия
Ночью 22 марта российские оккупанты атаковали Броварскую общину в Киевской области.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Ночная атака на Киевщину 22 марта
По словам Николая Калашника, враг целился в населенные пункты и гражданские предприятия.
Так, в Броварской общине повреждены здания трех предприятий. На одном из них возник пожар — спасатели ГСЧС его локализовали.
Также взрывами повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик.
К счастью, никто из людей не пострадал.
На местах работают все оперативные службы.
