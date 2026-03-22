Взрывы в Кривом Роге: повреждены предприятие и жилой дом
Взрывы в Кривом Роге прогремели во время атаки дронов на город днем 22 марта.
Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Во время взрывов в Кривом Роге сегодня, 22 марта, вражеские беспилотники типа Shahed повредили объект промышленной инфраструктуры.
Также пострадал один многоквартирный жилой дом.
В результате обстрела произошло аварийное отключение электроэнергии примерно у 4 тыс. абонентов. На данный момент электроснабжение уже восстановлено.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают все экстренные службы, продолжается установление окончательных последствий взрывов в Кривом Роге 22 марта.
