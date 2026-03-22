Взрывы в Кривом Роге прогремели во время атаки дронов на город днем 22 марта.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге 22 марта: что известно

Во время взрывов в Кривом Роге сегодня, 22 марта, вражеские беспилотники типа Shahed повредили объект промышленной инфраструктуры.

Также пострадал один многоквартирный жилой дом.

В результате обстрела произошло аварийное отключение электроэнергии примерно у 4 тыс. абонентов. На данный момент электроснабжение уже восстановлено.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают все экстренные службы, продолжается установление окончательных последствий взрывов в Кривом Роге 22 марта.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1488-е сутки.

