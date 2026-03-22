Вибухи у Кривому Розі прогриміли під час дронової атаки на місто вдень 22 березня.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі 22 березня: що відомо

Під час вибухів у Кривому Розі сьогодні, 22 березня, ворожі безпілотники типу Shahed пошкодили об’єкт промислової інфраструктури.

Також постраждав один багатоквартирний житловий будинок.

Унаслідок обстрілу сталося аварійне знеструмлення близько 4 тис. абонентів. Наразі електропостачання вже відновлено.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

На місці працюють усі екстрені служби, триває встановлення остаточних наслідків вибухів у Кривому Розі 22 березня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 488-му добу.

