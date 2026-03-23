Трагедия в Харькове: женщина выпрыгнула с 13-го этажа во время пожара
В Харькове во время пожара женщина выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, в результате чего погибла на месте.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Пожар в Харькове 23 марта
По данным ГСЧС, в Харькове во время пожара пожилая женщина выпрыгнула из окна охваченной огнем квартиры на 13-м этаже.
Однако в результате полученных травм она погибла на месте, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что трагедия произошла в одном из жилых 16-этажных домов в Салтовском районе Харькова.
– Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня за пределы одной квартиры, – говорится в сообщении.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что причины возникновения пожара в Салтовском районе Харькова в настоящее время устанавливаются.