У Харкові під час пожежі жінка вистрибнула з вікна квартири, розташованої на 13-му поверсі, внаслідок чого загинула на місці.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Пожежа у Харкові 23 березня

За даними ДСНС, у Харкові під час пожежі літня жінка вистрибнула з вікна охопленої вогнем квартири на 13-му поверсі.

Проте внаслідок отриманих травм вона загинула на місці, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що трагедія сталася в одній із житлових 16-поверхівок у Салтівському районі Харкова.

– Рятувальники ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню за межі однієї квартири, – йдеться у повідомленні.

У Державній службій з надзвичайних ситуацій додали, що причини виникнення пожежі у Салтівському районі Харкова наразі встановлюються.

