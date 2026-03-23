Трагедія у Харкові: жінка вистрибнула з 13-го поверху під час пожежі
У Харкові під час пожежі жінка вистрибнула з вікна квартири, розташованої на 13-му поверсі, внаслідок чого загинула на місці.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Пожежа у Харкові 23 березня
За даними ДСНС, у Харкові під час пожежі літня жінка вистрибнула з вікна охопленої вогнем квартири на 13-му поверсі.
Проте внаслідок отриманих травм вона загинула на місці, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що трагедія сталася в одній із житлових 16-поверхівок у Салтівському районі Харкова.
– Рятувальники ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню за межі однієї квартири, – йдеться у повідомленні.
У Державній службій з надзвичайних ситуацій додали, що причини виникнення пожежі у Салтівському районі Харкова наразі встановлюються.