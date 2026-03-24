Взрывы в Днепре: повреждена многоэтажка, вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Взрывы в Днепре прогремели во время атаки ударных беспилотников на город.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрыв в Днепре 24 марта: что известно
В результате атаки на Днепр поврежден 14-этажный жилой дом.
По словам главы ОВА, в многоэтажке возник пожар. Возгорание зафиксировано на двух верхних этажах здания.
В результате удара повреждены стены, балконы, окна, а также технический этаж.
Кроме того, в результате взрывов в Днепре повреждены восемь многоквартирных домов и два детских сада.
На месте происшествия работают все экстренные службы.
На данный момент известно, что в результате взрывов в Днепре 24 марта пострадали восемь человек.
Двое из них — 67-летняя женщина и 74-летний мужчина — находятся в тяжелом состоянии. У них осколочные ранения, рваные раны и черепно-мозговые травмы.
Еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.
Медики оказывают им необходимую помощь.
Окончательные последствия взрывов в Днепре уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.
Фото: Днепропетровская ОГА