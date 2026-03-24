Вибухи у Дніпрі: пошкоджено багатоповерхівку, спалахнула пожежа, є постраждалі
Вибухи у Дніпрі прогриміли під час атаки ударних безпілотників на місто.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибух у Дніпрі 24 березня: що відомо
Унаслідок атаки на Дніпро пошкоджено 14-поверховий житловий будинок.
За словами очільника ОВА, у багатоповерхівці виникла пожежа. Займання зафіксовано на двох верхніх поверхах будинку.
Унаслідок удару пошкоджено стіни, балкони, вікна, а також технічний поверх.
Крім того, унаслідок вибухів у Дніпрі пошкоджені вісім багатоквартирних будинків і два дитсадки.
На місці події працюють усі екстрені служби.
Станом на зараз відомо, що під час вибухів у Дніпрі 24 березня постраждали дев’ятеро людей.
Двоє з них — жінка 67 років і чоловік 74 років — у важкому стані. У них осколкові поранення, рвані рани, черепно-мозкові травми.
Ще двоє постраждалих знаходяться у стані середньої тяжкості, серед яких — півторарічний хлопчик.
Медики надають їм необхідну допомогу.
Остаточні наслідки вибухів у Дніпрі уточнюються.
Фото: Дніпропетровська ОВА