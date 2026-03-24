Вибухи у Дніпрі прогриміли під час атаки ударних безпілотників на місто.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибух у Дніпрі 24 березня: що відомо

Унаслідок атаки на Дніпро пошкоджено 14-поверховий житловий будинок.

За словами очільника ОВА, у багатоповерхівці виникла пожежа. Займання зафіксовано на двох верхніх поверхах будинку.

Унаслідок удару пошкоджено стіни, балкони, вікна, а також технічний поверх.

Крім того, унаслідок вибухів у Дніпрі пошкоджені вісім багатоквартирних будинків і два дитсадки.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Станом на зараз відомо, що під час вибухів у Дніпрі 24 березня постраждали дев’ятеро людей.

Двоє з них — жінка 67 років і чоловік 74 років — у важкому стані. У них осколкові поранення, рвані рани, черепно-мозкові травми.

Ще двоє постраждалих знаходяться у стані середньої тяжкості, серед яких — півторарічний хлопчик.

Медики надають їм необхідну допомогу.

Остаточні наслідки вибухів у Дніпрі уточнюються.

