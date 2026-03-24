Вибухи у Києві: столиця під атакою дронів
У Києві прогриміла серія потужних вибухів вдень у вівторок, 24 березня. Російські війська атакували столицю ударними безпілотниками.
Вибухи у Києві 24 березня 2026: які наслідки
Інформацію про вибухи в Києві повідомили українські журналісти з місця події.
У столиці лунає повітряна тривога через загрозу російських ударних дронів, уточнили у Київській міській військовій адміністрації.
Жителів Києва та гостей столиці закликали прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.
– Повітряна атака триває. Небезпека залишається високою. Залишайтеся в укриттях, – йдеться у повідомленні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 490-ту добу.
