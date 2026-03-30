Російські війська завдали авіаудару по центральній частині Слов’янська Донецької області, внаслідок чого є постраждала людина.

Атака на Слов’янськ 30 березня: які наслідки

Очільник міської військової адміністрації Вадим Лях розповів про наслідки російської атаки у Слов’янську.

За його словами, авіаудар по центральній частині міста відбувся о 11:50 сьогодні, 30 березня. Внаслідок цього зруйновано навчальний заклад та магазин.

Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, а також державні установи. Серед пошкоджених будівель – єдиний на Донеччині пологовий будинок, уточнив Лях.

– На щастя, ні малеча, ні породіллі, ні медперсонал закладу не постраждали, – йдеться у повідомленні.

Станом на зараз відомо про одного пораненого 42-річного чоловіка. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Фото: Вадим Лях

