Во время ночной атаки на Украину 30 марта российские войска обстреляли Украину баллистической ракетой и ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 30 марта: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 29 марта.

Сейчас смотрят

Российские войска применили баллистическую ракету Искандер-М из временно оккупированного Крыма, а также 164 ударных беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Их запускали из районов Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из мыса Чауда и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Около 90 из них составляли дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:30 30 марта, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 150 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на семи локациях. Еще на двух локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

В частности, утром 30 марта прогремели взрывы в Днепре.

По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, звуки взрывов, которые слышали в некоторых районах города, были следствием действий сил противовоздушной обороны.

В Воздушных силах отметили, что вражеская атака на Украину продолжается до сих пор, а в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 496-е сутки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.