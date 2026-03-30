В понедельник, 30 марта, с 11:00 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, организаций, банков и других учреждений продолжают массово поступать анонимные сообщения о заминировании зданий.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Сообщения о массовых минированиях 30 марта: что известно

Отмечается, что по состоянию на 14:50 понедельника в подразделения полиции поступило 1 216 сообщений.

На местах работают взрывотехнические службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители проводят обследования и проверки с соблюдением всех алгоритмов безопасности.

— На данный момент обработано 20% таких сообщений. Ни в одном из проверенных случаев информация о заминировании не подтвердилась, — сообщили в Нацполиции.

Правоохранители принимают меры, чтобы установить лиц, причастных к распространению ложных сообщений.

В Нацполиции не исключают, что это может быть очередная дезинформация со стороны врага.

В ведомстве напомнили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан предусмотрена уголовная ответственность.

— Просим граждан сохранять спокойствие, пользоваться информацией только из официальных источников и выполнять требования правоохранителей. Не исключено, что это очередная ложная тревога от врага, — отмечается в сообщении.

Ситуация в Киеве и регионах

Киевские полицейские проводят проверку на объектах, в отношении которых поступили анонимные сообщения о заминировании.

Информация начала поступать сегодня на электронные адреса различных учреждений, органов государственной власти и других объектов.

— На местах в настоящее время работают профильные службы — наряды полиции, кинологи со служебными собаками и взрывотехники. Каждое сообщение тщательно проверяется и отрабатывается, — сообщили в полиции Киева.

Издание Суспільне уточнило, что в сообщениях о минировании речь идет об административных зданиях, областных государственных администрациях, центрах предоставления административных услуг и школах в Сумской, Волынской, Житомирской, Днепропетровской и Закарпатской областях.

