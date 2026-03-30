У понеділок, 30 березня, з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ продовжують масово надходити анонімні повідомлення про замінування будівель.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Повідомлення про масові замінування 30 березня: що відомо

Зазначається, що станом на 14:50 понеділка до підрозділів поліції надійшло 1 216 повідомлень.

На місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи та слідчо-оперативні групи. Правоохоронці проводять обстеження і перевірки з дотриманням усіх безпекових алгоритмів.

– Наразі відпрацьовано 20% таких повідомлень. У жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася, – поінформували в Нацполіції.

Правоохоронці вживають заходів, щоб встановити осіб, причетних до поширення неправдивих повідомлень.

У Нацполіції не виключають, що це може бути чергове ІПСО від ворога.

У відомстві нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачена кримінальна відповідальність.

– Просимо громадян зберігати спокій, користуватися інформацією лише з офіційних джерел та виконувати вимоги правоохоронців. Не виключено, що це чергове ІПСО від ворога, – зазначається в повідомленні.

Ситуація в Києві і регіонах

Київські поліцейські проводять перевірку на об’єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування.

Інформація почала надходити сьогодні на електронні адреси різних установ, органів державної влади та інших об’єктів.

– На місцях наразі працюють профільні служби – наряди поліції, кінологи зі службовими собаками та вибухотехніки. Кожне повідомлення ретельно перевіряється та відпрацьовується, – повідомили в Поліції Києва.

Видання Суспільне уточнило, що в повідомленнях про замінування йдеться про адмінбудівлі, ОВА, ЦНАПи та школи у Сумській, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській і Закарпатській областях.

