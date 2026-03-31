Пограничники разоблачили схему торговли людьми под видом высокооплачиваемой работы в Европе.

Как сообщила ГПСУ, 34-летняя жительница Прилук находила женщин в тяжелом финансовом положении и обещала работу в Европе в “массажных салонах” с заработком до €4 тыс., жильем и документами. На самом деле женщина готовила их к сексуальной эксплуатации.

Отмечается, что она для контроля оплачивала косметологические услуги и фотосессии женщин, после чего создавала искусственные “долги”, которые нужно было “отработать” за границей. Снимки она использовала для размещения на специально созданных сайтах.

Задержание злоумышленницы произошло, когда она пыталась вывезти троих женщин за пределы Украины.

Во время обысков изъяли гранаты, патроны, деньги, банковские карты, телефоны и автомобиль. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Расследование продолжается. Фигурантке грозит до 12 лет тюрьмы.

К слову, в Харькове женщина хотела продать знакомой свою двухмесячную дочь за $20 тысяч, а деньги планировала потратить на покупку автомобиля.

12 февраля 2025 во время передачи ребенка и получения денег правоохранители задержали женщину.

