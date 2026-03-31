Прикордонники викрили схему торгівлі людьми під виглядом високооплачуваної роботи у Європі.

Держприкордонслужба викрила схему торгівлі людьми

Як повідомила ДПСУ, 34-річна мешканка Прилук знаходила жінок у скрутному фінансовому становищі та обіцяла роботу в Європі в “масажних салонах” із заробітком до €4 тис., житлом і документами. Насправді ж жінка готувала їх до сексуальної експлуатації.

Зазначається, що вона для контролю оплачувала косметологічні послуги й фотосесії, після чого створювала штучні “борги”, які потрібно було “відпрацювати” за кордоном. Знімки жінка використовували для розміщення на спеціально створених сайтах.

Затримання зловмисниці відбулось, коли вона намагалася вивезти трьох жінок за межі України.

Під час обшуків вилучили гранати із запалами, набої, гроші, банківські картки, телефони та автомобіль. Усі речові докази направлено на експертизу.

Розслідування триває. Фігурантці загрожує до 12 років ув’язнення.

До речі, у Харкові жінка хотіла продати знайомій свою двомісячну доньку за $20 тисяч, а гроші планувала витратити на купівлю автівки.

12 лютого 2025 року під час передання дитини та отримання грошей правоохоронці затримали жінку.

