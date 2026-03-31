В российском Нижнекамске в районе нефтеперерабатывающего завода поднялся столб дыма после мощного взрыва.

Взрыв в Татарстане в районе НПЗ 31 марта: какие последствия

О взрывах в Татарстане в районе НПЗ в Нижнекамске сообщили российские Telegram-каналы.

Как отмечается, жители Нижнекамска в Татарстане услышали звуки взрывов в районе одного из местных заводов.

Сейчас смотрят

Очевидцы начали публиковать кадры задымления после мощных взрывов возле нефтеперерабатывающего завода. Информация о возможных последствиях уточняется.

Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод расположен в российском Нижнекамске и принадлежит компании ТАИФ-НК.

Развитие мощного нефтехимического кластера в Нижнекамске началось в 1960-х годах. В его состав вошли установки дегидрогенизации, пиролиза и комплекс фракционирования сжиженных газов.

Поскольку пиролизная установка работала преимущественно на нефти (смеси легких углеводородов, аналогичной прямогонному бензину), то в 1979 году предприятие расширили, запустив собственные мощности по нефтепереработке для обеспечения производства сырьем.

Поставка нефти на предприятие осуществляется через трубопроводную систему Набережные Челны/Альметьевск — Нижнекамск, тогда как газовый конденсат транспортируется по железной дороге.

По информации из открытых источников, готовую продукцию отгружают через нефтепродуктопровод, соединяющий российские города Нижнекамск, Альметьевск и Кстово.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.