В Татарстане прогремели взрывы в районе НПЗ: что известно о последствиях в Нижнекамске
- В российском Нижнекамске произошел мощный взрыв в районе нефтеперерабатывающего завода, сопровождавшийся подъемом высокого столба дыма.
- Это стратегическое предприятие является ключевым звеном нефтехимического кластера Татарстана с разветвленной системой трубопроводного и железнодорожного снабжения.
О взрывах в Татарстане в районе НПЗ в Нижнекамске сообщили российские Telegram-каналы.
Как отмечается, жители Нижнекамска в Татарстане услышали звуки взрывов в районе одного из местных заводов.
Очевидцы начали публиковать кадры задымления после мощных взрывов возле нефтеперерабатывающего завода. Информация о возможных последствиях уточняется.
Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод расположен в российском Нижнекамске и принадлежит компании ТАИФ-НК.
Развитие мощного нефтехимического кластера в Нижнекамске началось в 1960-х годах. В его состав вошли установки дегидрогенизации, пиролиза и комплекс фракционирования сжиженных газов.
Поскольку пиролизная установка работала преимущественно на нефти (смеси легких углеводородов, аналогичной прямогонному бензину), то в 1979 году предприятие расширили, запустив собственные мощности по нефтепереработке для обеспечения производства сырьем.
Поставка нефти на предприятие осуществляется через трубопроводную систему Набережные Челны/Альметьевск — Нижнекамск, тогда как газовый конденсат транспортируется по железной дороге.
По информации из открытых источников, готовую продукцию отгружают через нефтепродуктопровод, соединяющий российские города Нижнекамск, Альметьевск и Кстово.