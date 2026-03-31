У російському Нижньокамську в районі нафтопереробного заводу піднявся стовп диму після потужного вибуху.

Вибух у Татарстані в районі НПЗ 31 березня: які наслідки

Про вибухи у Татарстані в районі НПЗ у Нижньокамську повідомили російські Telegram-канали.

Місцеві жителі почули звуки вибухів у районі одного із місцевих заводів. Очевидці почали публікувати кадри задимлення біля нафтопереробного заводу. Інформація про можливі наслідки уточнюється.

Нижньокамський нафтопереробний завод розташований в російському Нижньокамську та належить компанії ТАИФ-НК.

Розбудова потужного нафтохімічного кластера в Нижньокамську стартувала у 1960-х роках. До його структури увійшли установки дегідрогенізації, піролізу та комплекс фракціонування зріджених газів.

Оскільки піролізна установка працювала переважно на нафті (суміші легких вуглеводнів, аналогічній прямогонному бензину), то у 1979 році підприємство розширили, запустивши власні потужності з нафтопереробки для забезпечення виробництва сировиною.

Постачання нафти на підприємство здійснюється через трубопровідну систему Набережні Челни/Альметьєвськ — Нижньокамськ, тоді як газовий конденсат транспортують залізницею.

За інформацією з відкритих джерел, готову продукцію відвантажують через нафтопродуктопровід, що сполучає російські міста Нижньокамськ, Альметьєвськ та Кстово.

