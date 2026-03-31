Удар дрона по Белгороду: повреждено здание правительства, трое раненых
FPV-дрон атаковал здание правительства Белгородской области, в результате чего были повреждены фасад и остекление.
Об этом сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и российские Telegram-каналы.
Губернатор Белгородской области опубликовал в своем Telegram-канале кадры атаки на здание областной администрации.
По его словам, количество пострадавших возросло до трех человек.
Он отметил, что в результате удара пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части правительства Белгородской области Вячеслав Бескоровайный.
Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки. Бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу.
В то же время за медицинской помощью с минно-взрывными травмами и баротравмами обратились две женщины — сотрудница администрации и посетительница.