FPV-дрон атаковал здание правительства Белгородской области, в результате чего были повреждены фасад и остекление.

Об этом сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и российские Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области опубликовал в своем Telegram-канале кадры атаки на здание областной администрации.

По его словам, количество пострадавших возросло до трех человек.

Он отметил, что в результате удара пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части правительства Белгородской области Вячеслав Бескоровайный.

Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки. Бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу.

В то же время за медицинской помощью с минно-взрывными травмами и баротравмами обратились две женщины — сотрудница администрации и посетительница.

