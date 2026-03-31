FPV-безпілотник атакував будівлю уряду Бєлгородської області, внаслідок чого пошкоджено фасад та скління.

Про це повідомили губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков та російські Telegram–канали.

Губернатор Бєлгородської області опублікував у своєму Telegram-каналі кадри атаки на будівлю обласної адміністрації.

За його словами, кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

Він зазначив, що внаслідок удару постраждав начальник відділу адміністративно-господарської частини уряду Бєлгородської області В’ячеслав Бескоровайний.

Чоловік дістав осколкові поранення ніг, живота та руки. Бригада швидкої доставила його до обласної клінічної лікарні.

Водночас за медичною допомогою з мінно-вибуховими травмами та баротравмами звернулися дві жінки — співробітниця адміністрації та відвідувачка.

Пов'язані теми:

