Удар дрона по Бєлгороду: пошкоджено будівлю уряду, є троє поранених
- FPV-дрон атакував будівлю уряду Бєлгородської області, спричинивши руйнування фасаду та скління адміністративної установи.
- Внаслідок удару постраждали троє осіб, серед яких начальник господарського відділу адміністрації та двоє жінок.
FPV-безпілотник атакував будівлю уряду Бєлгородської області, внаслідок чого пошкоджено фасад та скління.
Про це повідомили губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков та російські Telegram–канали.
Губернатор Бєлгородської області опублікував у своєму Telegram-каналі кадри атаки на будівлю обласної адміністрації.
За його словами, кількість постраждалих зросла до трьох осіб.
Він зазначив, що внаслідок удару постраждав начальник відділу адміністративно-господарської частини уряду Бєлгородської області В’ячеслав Бескоровайний.
Чоловік дістав осколкові поранення ніг, живота та руки. Бригада швидкої доставила його до обласної клінічної лікарні.
Водночас за медичною допомогою з мінно-вибуховими травмами та баротравмами звернулися дві жінки — співробітниця адміністрації та відвідувачка.