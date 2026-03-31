В Одессе военнослужащий, которого ранили ножом во время мобилизационных мероприятий, находится в критическом состоянии.

В ТЦК прокомментировали нападение на военнослужащего в Одессе

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщает об очередном факте дерзкого вооруженного нападения на военнослужащих и массовых противоправных действиях гражданских лиц, повлекших тяжкие последствия.

Отмечается, что 30 марта 2026 около 19:00 на улице Академика Заболотного в Пересыпском районе Одессы группа оповещения обнаружила гражданина, который находился в розыске за нарушение правил военного учета.

— Вместо выполнения законных требований злоумышленник, заранее подготовленный деструктивной пропагандой анонимных пабликов, совершил вооруженное нападение. В результате коварного нападения офицер Вооруженных Сил Украины получил тяжелые колото-резаные ранения обеих ног, — говорится в сообщении.

В настоящее время врачи борются за его жизнь, состояние раненого остается критическим.

— Особое возмущение вызывает поведение группы гражданских лиц. Несмотря на прямое информирование об истекающем кровью военнослужащем, толпа сознательно блокировала служебный транспорт, совершала нападения с применением камней и препятствовала экстренной эвакуации тяжелораненого в больницу.

Именно поэтому кадры видеофиксации, вырванные из контекста, демонстрируют экстремальное маневрирование транспорта – в тот момент каждая секунда была вопросом жизни военнослужащего, — пишет Одесский областной ТЦК и СП.

Также там информируют, что с целью отражения нападения и защиты жизни, здоровья военнослужащих было применено специальное средство в порядке, определенном законодательством.

Отмечается, что речь идет о покушении на убийство военнослужащего при исполнении обязанностей.

— Отдельное удивление вызывает позиция админов новостных пабликов, ради кликбейта тиражирующих дезинформацию о “стрельбе”, не обладая официальной информацией о факте кровавой расправы над военнослужащим. Такая поддержка лиц лиц, которые уклоняются от воинского долга на фоне ежедневных обстрелов — это высшая мера цинизма и откровенная работа на врага, — добавляют в ТЦК.

Виновные в нападении и организации массовых беспорядков устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, что о конфликте с ТЦК в Одессе сообщалось вчера поздно вечером. Тогда говорилось, что прохожие вмешались в инцидент и перекрыли выезд, в ответ военный применил травматическое оружие.

Фото: Одесский областной ТЦК

