В Пересыпском районе Одессы во время мобилизационных мероприятий мужчина ранил ножом военного ТЦК. В конфликт вмешались прохожие, один из которых получил ранения из травматического оружия военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Конфликт с ТЦК в Одессе: что известно

Отмечается, что группа оповещения во время проведения мобилизационных мероприятий обнаружила мужчину, нарушившего правила военного учета.

Сейчас смотрят

– При попытке доставить последнего в территориальный центр комплектования он ранил военнослужащего ножом. В это время прохожие начали препятствовать действиям группы оповещения. В частности, они перекрыли выезд с придомовой территории, говорится в сообщении.

Полицейские подчеркнули, что военнослужащий ТЦУ применил оружие травматического действия в сторону одного из прохожих.

В результате этого конфликта обоих пострадавших госпитализировали в больницу с травмами.

Напомним, 25 марта в Одессе во время проверки документов мужчина открыл огонь, в результате чего были ранены двое полицейских.

Этот военнообязан был в розыске за уклонение от мобилизации.

Для задержания злоумышленника была введена специальная полицейская операция.

Позже стало известно, что стрелявший в патрульных в Одессе мужчина погиб во время задержания.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.