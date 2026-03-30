Конфликт с ТЦК в Одессе: ранены военнослужащий и прохожий
- В Одессе во время мобилизационных мероприятий мужчина ранил ножом военного ТЦК.
- Прохожие вмешались в инцидент и перекрыли выезд, в ответ военный применил травматическое оружие.
- Оба пострадавших госпитализированы, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
В Пересыпском районе Одессы во время мобилизационных мероприятий мужчина ранил ножом военного ТЦК. В конфликт вмешались прохожие, один из которых получил ранения из травматического оружия военнослужащего.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Конфликт с ТЦК в Одессе: что известно
Отмечается, что группа оповещения во время проведения мобилизационных мероприятий обнаружила мужчину, нарушившего правила военного учета.
– При попытке доставить последнего в территориальный центр комплектования он ранил военнослужащего ножом. В это время прохожие начали препятствовать действиям группы оповещения. В частности, они перекрыли выезд с придомовой территории, говорится в сообщении.
Полицейские подчеркнули, что военнослужащий ТЦУ применил оружие травматического действия в сторону одного из прохожих.
В результате этого конфликта обоих пострадавших госпитализировали в больницу с травмами.
Напомним, 25 марта в Одессе во время проверки документов мужчина открыл огонь, в результате чего были ранены двое полицейских.
Этот военнообязан был в розыске за уклонение от мобилизации.
Для задержания злоумышленника была введена специальная полицейская операция.
Позже стало известно, что стрелявший в патрульных в Одессе мужчина погиб во время задержания.