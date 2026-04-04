Сегодня, 4 апреля, около 09:50 российские военные атаковали Никополь в Днепропетровской области ударными дронами. Удар пришелся по рынку.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Обновлено в 16:15

Атака на Никополь 4 апреля: что известно

Сначала сообщалось, что пять человек погибли и 19 получили ранения. В результате атаки на рынок повреждены торговые помещения. Там произошел пожар.

Глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа уточнил, что погибли три женщины и два мужчины. Среди раненых — 14-летняя девочка.

Позже глава ОВА сообщил, что число раненых возросло до 22 человек. Восемь человек находятся в больнице, в том числе: 14-летняя девочка и двое мужчин — 28 и 72 лет — в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

После 16:00 появилась информация, что количество раненых выросло до 25 человек.

У госпитализированных осколочные ранения, минно-взрывные травмы, ожоги.

Прокуроры и правоохранители работают на месте удара. Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту военного преступления (ст. 438 УК Украины).

Напомним, что 10 марта россияне нанесли удар по Никополю. Пострадали пять полицейских и один гражданский. Россияне атаковали полицейский автомобиль с помощью FPV-дрона. Позже враг нанес удар с помощью дронов по зданию Никопольского районного управления полиции.

Днём 22 февраля российские войска обстреляли Никополь из артиллерии. Ранения получили три женщины в возрасте 63, 66 и 69 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 501-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Офис генпрокурора

