Враг второй раз с начала суток атаковал Харьков ударными беспилотниками.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на Харьков 6 апреля: что известно

По словам мэра, враг нанес удар дроном по Киевскому району города. В воздухе также фиксировали другие боевые беспилотники, жителей призвали быть осторожными.

Сейчас смотрят

Попадание произошло вблизи остановки общественного транспорта.

В результате атаки на Харьков ранения получил 67-летний водитель городского общественного транспорта.

В момент взрыва он находился за рулем микроавтобуса, который также был поврежден.

Также известно о других пострадавших, однако их количество и состояние пока уточняется.

На месте попадания продолжается обследование территории.

Позже в Харькове прогремел еще один взрыв.

В результате этой атаки на Харьков пожара не произошло, однако во дворе многоэтажки повредило машины.

Пострадали три человека. Женщины 56, 61 и 34 лет испытали острую реакцию на стресс.

Это не первая атака на Харьков за сутки. Утром 6 апреля враг атаковал Основянский район, где дрон упал на территории частного домовладения.

В результате той атаки пострадала 15-летняя девушка — у нее диагностировали острую реакцию на стресс, медики оказали помощь на месте.

Работают соответствующие службы, которые устанавливают все обстоятельства атаки и масштабы разрушений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 503-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.