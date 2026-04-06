Ворог вдруге з початку доби атакував Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Харків 6 квітня: що відомо

За словами мера, ворог завдав удару дроном по Київському району міста. У повітрі також фіксували інші бойові безпілотники, жителів закликали бути обережними.

Зараз дивляться

Влучання сталося поблизу зупинки громадського транспорту.

Унаслідок атаки на Харків поранення дістав 67-річний водій міського громадського транспорту.

У момент вибухи він перебував за кермом мікроавтобуса, який також було пошкоджено.

Також відомо про інших постраждалих, однак їхню кількість та стан наразі уточнюють.

На місці влучання триває обстеження території.

Пізніше у Харкові пролунав ще один вибух. Ворожий дрон влучив в останній поверх багатоповерхового будинку в Київському районі.

Унаслідок цієї атаки на Харків пожежі не сталося, однак у дворі багатоповерхівки пошкодило автівки.

Внаслідок цього ворожого удару постраждали троє людей. Це жінки 56, 61 та 34 років, які зазнали гострої реакції на стрес.

Це не перша атака на Харків за добу. Зранку 6 квітня ворог атакував Основ’янський район, де дрон впав на території приватного домоволодіння.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.